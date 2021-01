AQUAEL présente un autre produit de nouveauté. Les modules innovants VERSA GARDEN permettent de créer des murs végétaux sur les façades des bâtiments, des clôtures et autres surfaces verticales de votre maison et de votre jardin.

Les modules VERSA GARDEN peuvent être utilisés à l’extérieur et à l’intérieur. Ils peuvent être combinés librement, vous permettant de créer des murs verts à couper le souffle et vibrants qui enrichiront n’importe quel jardin, balcon, terrasse ou pièce, devenant ce qu’ils appellent «l’envie du voisin, la fierté de son propriétaire». L’entretien de ces décorations exceptionnelles ne prend que quelques minutes par jour. Utilisez-les pour créer des arrangements de plantes uniques, même dans un petit espace, couvrant les fragments vierges de murs. C’est une solution idéale pour tous les amoureux de la verdure, avec qui l’entretien des plantes sera plus facile que jamais!

Les modules VERSA GARDEN se composent de plateaux interconnectés pour pots de fleurs. Chaque module comprend quatre plateaux empilés et chaque plateau peut contenir jusqu’à trois pots (au total, le module contient douze pots standard de 90 mm de hauteur et de 120 mm de diamètre). Le module peut être monté à l’aide des chevilles fournies. Son installation est relativement facile et ne nécessite aucune connaissance technique particulière. L’un des grands avantages de ce produit est sa facilité d’utilisation. Tout ce que vous avez à faire est de verser de l’eau régulièrement dans le bac supérieur. L’eau coule à travers un réseau de tubules et irrigue également toutes les plantes de l’ensemble du module. Le surplus d’eau est accumulé dans le bac inférieur. Les bacs sont équipés de canaux de débordement pour maintenir automatiquement le niveau d’eau et empêcher le débordement.